زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل هزة أرضية فى الساعة 05:36 بالتوقيت العالمى المتفق عليه من صباح اليوم الأربعاء، على بعد 573 كيلومترا شمال شرقى عاصمة بابوا غينيا الجديدة مدينة بورت مورسباى، وعلى بعد 108 كيلومترات شمال غربى مدينة كيمبى.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 610 كيلومترات.

ولا توجد هناك حتى الآن أى معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.