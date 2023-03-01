اللقطات الأولى لحادث تصادم قطارين بـ اليونان (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليونانية، ارتفاع عدد ضحايا تصادم القطارين الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى 32 شخصًا و85 مصابًا، بينهم 53 يتلقون العلاج بالمستشفيات و25 فى حالة حرجة.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فأن قطار الركاب كان يقل 340 راكبًا، تحرك من العاصمة أثينا وقبل وصوله إلى محطته الأخيرة بمدينة ثيسالونيكى اصطدم بقطار البضائع، لسبب رجحت المعاينة الأولية أنه بسبب تقنى أو خطأ بشرى. وأضافت أن الحادث أدى إلى تهشم الثلاث عربات الأولى من قطار الركاب، واشتعال النيران بها، وهو ما دفع عدد كبير من الركاب إلى القفز من القطار، هربا من أن تمسك شظايا النار بهم، فيما تواصل قوات الإنقاذ جهودها فى إنقاذ بعض الضحايا أو البحث عن مفقودين.

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