جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وتيرة هجمات روسيا بالمسيرات فوق أوكرانيا قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة، مرجحة نفاذ مخزون روسيا من الطائرات المسيرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الجيش الأوكرانى، قد أعلن أمس الثلاثاء، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 149 ألفا و240 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير 2022. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و388 دبابة و6 آلاف و630 من المركبات المدرعة و2383 من النظم المدفعية و478 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و247 من أنظمة الدفاع الجوى و300 طائرة و288 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و252 من المركبات وخزانات وقود و2051 طائرة بدون طيار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: وتيرة الهجمات الروسية بالمسيرات تراجعت خلال الفترة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.