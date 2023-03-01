زلزال بقوة 4 ريختر يضرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز القومى الأفغانى لعلوم الزلازل اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية شدتها 4 درجات بمقياس ريختر جنوب شرق مدينة "فيض آباد" عاصمة إقليم بدخشان الذى يقع شمال شرق أفغانستان.





وأوضح المركز - فى تغريدة على موقع "تويتر"، أنه تم رصد الهزة الأرضية على بعد 82 كيلو متر جنوب شرق مدينة "فيض آباد"، عند خط عرض 36.53 درجة وخط طول 71.15 درجة وعلى عمق 10 كيلو مترات. ولم ترد أى تقارير بقوع أضرار أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

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