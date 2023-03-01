العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع بعد بيانات قوية عن نشاط التصنيع في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 10:19 صباحاً - عزز المؤشر نيكي الياباني مكاسبه ليغلق على ارتفاع، الأربعاء، مع تحسن المعنويات بعد أن أظهرت بيانات توسع نشاط التصنيع في الصين في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.26 بالمئة عند 27516.53 نقطة، بعد هبوطه بما يصل إلى 0.5 بالمئة في وقت سابق من اليوم على درب المؤشرات الرئيسية في وول ستريت. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1997.81 نقطة. وهبط داو جونز الصناعي الليلة الماضية 0.71 بالمئة، كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.30 بالمئة والمؤشر ناسداك المجمع 0.1 بالمئة. وقفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين إلى 52.6 الشهر الماضي متجاوزا بفارق كبير توقعات المحللين عند 50.5. وقفز سهم أجينوموتو اليابانية 9.31 بالمئة بعد أن رفعت شركة الأغذية المصنعة توقعات أرباحها السنوية وأعلنت عن تبنى سياسة توزيع الأرباح التصاعدية، مما دعم المؤشر القياسي. وصعد مؤشر قطاع منتجات الأغذية والمشروبات 0.7 بالمئة. كما ارتفع مؤشر أسهم شركات استكشاف النفط 2.81 بالمئة وتصدر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وتراجعت أسهم قطاع البنوك 0.294 بالمئة بعد أن ارتفعت تسعة بالمئة حتى الآن هذا العام. وفي هونغ كونغ، قفز مؤشر هانغ سانغ بأكثر من 4 بالمئة محققا أفضل أداء يومي منذ ديسمبر 2022.

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