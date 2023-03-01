العالم اليوم - رسالة في زجاجة تقطع 300 كيلومتر.. وهذا محتواها

انتم الان تتابعون خبر رسالة في زجاجة تقطع 300 كيلومتر.. وهذا محتواها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 10:19 صباحاً - عثر رجل كان يزور شاطئا في نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا على رسالة في زجاجة، اتضح لاحقا أنها قطعت نحو 300 كيلومتر.

وقال سكوت غوترسون، الذي كان يسبح في شاطئ مورايس بخليج جيرفيس، الأحد، إنه عثر على الزجاجة مغطاة بأصداف البحر، وداخلها رسالة ورقية.

وحسب منشور غوترسون على "فيسبوك"، فإن الرسالة كانت من فتاة تدعى فيكي، وكتبت فيها أن والدها الذي يعمل في البحرية ألقاها في المحيط أواخر عام 2020.

وكتبت فيكي: "عمري 10 سنوات وتاريخ اليوم هو 4 ديسمبر 2020 الذي يسبق عيد ميلاد والدي. يوم ميلادي هو 30 سبتمبر 2010".

وقال غوترسون إنه استخدم معلومات الاتصال في الرسالة وتواصل بالفعل مع فيكي، البالغة من العمر الآن 12 عاما، ووالدها.

وكتب على "فيسبوك": "لم يصدق الوالد أذنيه عندما قلت إن رسالة ابنته في يدي، وعندما أبلغته بالمكان الذي عثرت فيه على الزجاجة".

وأكد غوترسون إنه يخطط لإعادة الزجاجة إلى العائلة شخصيا خلال عيد الفصح.