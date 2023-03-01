روسيا تدعو إسرائيل لوقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 09:29 صباحاً - أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن بلاده تدعو إسرائيل لوقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها.

وأكد بوليانسكي أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتكررة ضد سوريا مستمرة.

وأشار إلى إنه في 19 فبراير/شباط، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية سوريا، وتعرضت عدة أهداف للهجوم في دمشق وضواحيها، وسقط أحد الصواريخ في بناء سكني مكتظ بالسكان.

وقال: “نتيجة لذلك، قُتل 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون.. وسقطت إحدى شظايا الصاروخ الإسرائيلي التي اعترضها الدفاع الجوي السوري على بعد 300 متر من السفارة الروسية لدى دمشق”.

وأضاف: “ندين بشدة الإجراءات التعسفية التي تتخذها إسرائيل، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.. وندعو بشكل عاجل الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها”.

وأوضح بوليانسكي أن موسكو تنطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسات أمر غير مقبول تماما، وخاصة عندما تساعد العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، السوريين في التغلب على عواقب الزلزال.