قتلى ومصابون واعتقال.. تفاصيل جديدة بشأن حادث تصادم قطارى اليونان

جدة - نرمين السيد - وأفاد عبد الستار بركات مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من اليونان أن السلطات فى أثينا اعتقلت رئيس محطة منطقة تيمبى للسكة الحديد، جراء حادث تصادم قطار ركاب بآخر للبضائع فى منطقة تيمبى بالقرب من مدينة مدينة لاريسا شمال غرب العاصمة أثينا.

وأشار إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 32 شخصًا و85 مصابًا، بينهم 53 يتلقون العلاج بالمستشفيات و25 فى حالة حرجة.

وأضاف "بركات" فى رسالة على الهواء اليوم الأربعاء، أن قطار الركاب كان يقل 340 راكبًا، تحرك من العاصمة أثينا وقبل وصوله إلى محطته الأخيرة بمدينة ثيسالونيكى اصطدم بقطار البضائع، لسبب رجحت المعاينة الأولية أنه بسبب تقنى أو خطأ بشرى.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الحادث أدى إلى تهشم الثلاث عربات الأولى من قطار الركاب، واشتعال النيران بها، وهو ما دفع عدد كبير من الركاب إلى القفز من القطار، هربا من أن تمسك شظايا النار بهم، فيما تواصل قوات الإنقاذ جهودها فى إنقاذ بعض الضحايا أو البحث عن مفقودين.

وتابع بأن الحادث وقع فى منطقة متسعة وهو ما سهل من عملية وصول سيارات الإسعاف فى وقت سريع حيث نقلت المصابين والمتوفين، فيما تواصل قوات الإطفاء إخماد النيران فى العربات المشتعلة وهو ما يصعب من مهمة رجال الإنقاذ فى البحث عن عدد من الركاب العالقين حتى الآن، حيث لم يتسن لفرق الإطفاء تأكيد عدد المصابين ولا سبب التحطم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن وزراء الصحة والحماية المدنية وحماية الموطن اليونانيين يتابعون الأمر، وفتحوا تحقيقات حول سبب الحادث الذى من النادر وقوعه فى اليونان.