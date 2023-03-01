عمل استفزازى.. روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام مواد مشعة

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الروسية، إنه يجب الاهتمام بتقارير بشأن تحضير كييف لاستخدام مواد مشعة، مشيرة إلى أن استفزاز كييف باستخدام تلك المواد قد يحدث قرب ترانسنيستريا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت روسيا قد اتهمت أمريكا بالتخطيط لاستخدام مواد كيميائية سامة بأوكرانيا، وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات التابعة للقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف للصحفيين أمس الثلاثاء، إنه تم تسليم شحنة من الذخائرة المتشظية تحت تمويه مواد بناء إلى أوكرانيا لتننفيذ الاستفزاز. وأضاف أن مدرعات أمريكية الصنع محملة بمواد كيميائية تقدمت إلى خط التماس فى دونباس، كذلك يستعد الناتو لتزويد أوكرانيا بـ 600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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