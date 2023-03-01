الرئيس الجزائرى: قادرون على تحقيق الاكتفاء من الغذاء خلال عامين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إن بلاده قادرة على أن تحقق الاكتفاء الذاتى الغذائى خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن استقلالية القرار السياسى للدول مرهون بضمان أمنها الغذائى.





جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها فى أعمال المؤتمر، المنعقد الثلاثاء بـ الجزائر، حول الزراعة والأمن الغذائى. وقال الرئيس الجزائرى:" أشعر أننا لسنا بعيدين جدا عن تحقيق استقلالنا الغذائى، تبقى خطوات فقط ونحققه بيقين وليس بشكل مرغم، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتى فى أفق 2024-2025". وأعرب الرئيس الجزائرى عن ارتياحه لما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة فى قطاع الزراعة، الذى ساهم بأكثر من 14.7 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى فى العام الماضى، أى بزيادة بـ38 بالمائة مقارنة بعام 2021. وأضاف أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج المحلى بلغت 75 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يشغل حاليا أكثر من 2.7 مليون عامل.

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