القاهرة الإخبارية: تحسين فرنسا لعلاقاتها مع إفريقيا نتيجة للتحولات العالمية

جدة - نرمين السيد - وقال عمر الرداد، الخبير العسكرى والاستراتيجي، إن عودة فرنسا إلى تحسين علاقاتها مع القارة الإفريقية جاءت نتيجة للتحولات العالمية بعد الأزمة "الأوكرانية - الروسية"، مشيرًا إلى أن التنافس الحقيقى داخل إفريقيا موجود بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وظهر ذلك عندما استقبلت أمريكا القادة الأفارقة فى ديسمبر 2022، وخصصت أكثر من 60 مليار دولار لتمويل المشروعات المختلفة بالدول الإفريقية، فى محاولة منها لضبط إيقاع النمو المتصاعد للعلاقات الاقتصادية "الإفريقية - الصينية".

وأضاف الرداد خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تضع استراتيجيات جديدة فى تعاملها مع الدول الإفريقية، لكن علاقتها محكومة بسبب الإرث الاستعمارى التاريخى.

وتابع: "غالبية دول الساحل الغربى ووسط إفريقيا كانت مستعمرات فرنسية، لكن الميزان التجارى مع هذه الدول يميل اتجاه باريس التى تستثمر المواد الخام الإفريقية.