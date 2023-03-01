العالم اليوم - "موديز" ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي في السعودية

انتم الان تتابعون خبر "موديز" ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي في السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقالت موديز إن رفع توقعاتها للنمو في المملكة يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويا.

وأضافت موديز أنها تتوقع زيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 2.5 بالمئة في 2023، و3.1 بالمئة في عام 2024.

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية توقعت في نوفمبر الماضي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 بالمئة في 2023 و2.6 بالمئة في 2024.

وفي عام 2022، حققت السعودية نموا استثنائيا بنسبة 8.7 بالمئة وهو الأعلى منذ 11 عاما، وكان الأعلى ضمن مجموعة العشرين.

وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في السعودية لهذا العام بمقدار 1.1 بالمئة إلى 2.6 بالمئة، وذلك مقارنة مع تقديراته السابقة في أكتوبر، استنادا إلى خفض مستويات إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+"، فيما رفع توقعاته للعام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة.