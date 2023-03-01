جدة - نرمين السيد - قالت ذلك، وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان على موقعها، موضحة أن على محمد راج، المعروف أيضًا باسم على دهيرى، هو المتحدث الرسمى باسم حركة الشباب منذ مايو 2009 وهو قائد بارز فى المنظمة الإرهابية. ولد راج فى منطقة هولواداج فى العاصمة مقديشو عام 1966 وشارك فى التخطيط لهجمات فى كينيا والصومال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تعلن تخصيص مكافأة كبيرة.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.