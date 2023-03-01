الخارجية الفلسطينية تحذر من وقوع كارثة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، خلال لقائه مع المفوض السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، على هامش أعمال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان فى دورته الـ 52 فى مدينة جنيف السويسرية.

وهنأ المالكى، تورك، على تكليفه بهذا المنصب المهم لشعوب العالم، خاصة للشعب الفلسطينى، وقال إن "لدينا أمل فى عملهم، وعمل مكتبهم، خاصة وأنهم مسؤولون عن حقوق الإنسان، وهى تنتهك بشكل يومى فى فلسطين من المستعمرين الإسرائيليين الإرهابيين ومليشياتهم، وبحماية من قوات الاحتلال، فى تكرار للنكبة"، مشيرا إلى جرائم المستوطنين فى بلدة حوارة جنوب نابلس.

وعبر المالكى عن رفضه لاستمرار منع إسرائيل مكتب المفوض السامى من الدخول إلى فلسطين، "وذلك لمحاولاتها البائسة لمنع العالم من مشاهدة جرائمها"، وشدد أن وجود مكتبهم يشكّل حماية للشعب الفلسطينى، من خلال التقارير التى يصدرها عن مجمل انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولى.

كما طالبهم بعدم الانصياع لمنع إسرائيل دخولهم، وضرورة مطالبة المجتمع الدولى بالتوقف عن معاييره المزدوجة، وأن يمارس الضغط على إسرائيل لإعادة المكتب، "لأن إسرائيل ترتعد من حقوق الإنسان ومن القانون الدولى".

ولفت المالكى إلى ضرورة التزام المفوض السامى بالولاية التى منحها إياه قرار مجلس حقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات بالشركات العاملة مع المستوطنات غير الشرعية، وضرورة تحديثها سنويا، مؤكدا أن دولة فلسطين تطالب بتحديث القائمة بأسرع وقت ممكن.

كما شكر المفوض السامى على تصريحاته "التى بالإمكان البناء عليها كونها تشكّل موقف القانون الدولى المبدئى"، ودعاه لزيارة دولة فلسطين.

بدوره، عبر تورك عن تضامنه مع الشعب الفلسطينى وما يحصل معه منذ 75 عاما، فى وجه الانتهاكات، مشيرا إلى أن ما يحصل "تراجيديا بكل معنى الكلمة"، وأنه سيتابع المطالب الفلسطينية بكل اهتمام. كما شكر المالكى على دعوته لفلسطين، وشدد أنه سيعمل على تلبيتها.