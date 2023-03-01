سوريا: مواجهة تداعيات الزلزال تتطلب دعما دوليا دون «تسييس»

جدة - نرمين السيد - طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، بإيلاء الاعتبارات الإنسانية فلا بلاده أولوية على الاعتبارات السياسية، والرفع الفورى والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية والدعم الصادق والحقيقى لسوريا وشعبها.





ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا" قال "صباغ" خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الشأنين السياسى والإنسانى فى سوريا، إن ذلك هو السبيل الوحيد لإنجاح جهود مواجهة التداعيات الكارثية للزلزال الذى ضرب البلاد، والتى تتطلب دعمًا دوليًا كبيرًا وإمكانيات هائلة.

وأضاف صباغ، إنه فى الوقت الذى كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها، وتسابق الزمن لمعالجة النتائج الكارثية للزلزال المدمر، كان الاحتلال الإسرائيلى وقوى الإرهاب يتربصون بسوريا وشعبها حيث شن الاحتلال الإسرائيلى فجر الـ 19 من الشهر الجارى عدوانا جويا على أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين فى مدينة دمشق أدى إلى ارتقاء 5 شهداء، وإصابة 15 مدنيًا، وتدمير عدد من منازل المدنيين، وإلحاق أضرار كبيرة بمراكز تعليمية ومواقع تاريخية، وتزامن ذلك مع قيام تنظيم "داعش" الإرهابى باعتداء وحشى استشهد فيه 53 مواطنًا، وأصيب آخرون أثناء جمعهم محصول الكمأة فى مدينة السخنة شرق حمص.

وأشار صباغ إلى أن العدوان الإسرائيلى يأتى فى سياق استهداف كيان الاحتلال الممنهج للمدنيين وللأعيان المدنية السورية، من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ، ويمثل جريمة حرب موصوفة وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا صريحًا للسلم والأمن فى المنطقة، موضحا أن سوريا طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاحتلال وضمان عدم تكرار اعتداءاته، ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى مطالبتها الدول الداعمة للكيان فى مجلس الأمن بالكف عن عرقلة نهوض المجلس بمسؤولياته فى وقف الجرائم التى يرتكبها الاحتلال والتنظيمات الإرهابية والمحاسبة عليها.

وأوضح صباغ أن سورية أكدت على التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية لمواطنيها أينما وجدوا على أراضيها، بما فى ذلك فى شمال غرب البلاد، حيث اتخذت قرارًا بالموافقة على فتح معبرين إضافيين “باب السلامة والراعي” لمدة ثلاثة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا فى تلك المنطقة، وأسهم القرار حتى الآن فى عبور 423 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وهو أمر يعكس أهمية الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة.

كما أكد المندوب السورى أهمية تنفيذ الإجراءات الدولية الخاصة باستمرار المساعدات الإنسانية بحسن نية ورفض كل محاولات تسييس الوضع الإنسانى فى سوريا .. مجددًا شكر سوريا وتقديرها لجميع الدول التى تضامنت معها وسارعت للاستجابة لحاجات شعبها فى هذه الظروف الصعبة، ما شكل دعمًا مهمًا للجهود الوطنية فى تخفيف آثار الزلزال وإنقاذ الكثير من المصابين، وتقديرها أيضًا للأمين العام للأمم المتحدة على إطلاقه نداء عاجلًا للاستجابة لتداعيات الزلزال الكارثية والذى يجب أن يركز الجهود الدولية على المساعدة فى إعادة إعمار البنية التحتية ومعالجة الأضرار التى لحقت بالمرافق الخدمية والصحية والتعليمية الضرورية والتى تشكل حاجة ملحة لعودة النازحين المتضررين من الزلزال إلى مناطقهم وبيوتهم.