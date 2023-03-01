«القاهرة الإخبارية»: 26 قتيلا فى حادث تصادم قطارين بـ اليونان

جدة - نرمين السيد - وووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أوضحت الشرطة إن التصادم بين قطار شحن وقطار ركاب قادم وقع بالقرب من "تيمبى"، على بعد نحو 380 كيلومترا شمال العاصمة "أثينا"، وأسفر عن خروج عدد من عربات القطارات عن القضبان، واشتعال النيران فى ثلاث سيارات على الأقل من السيارات التى خرجت عن القضبان.
وقال مسؤولو أحد المستشفيات فى لاريسا، إن المصابين الـ 85 بينهم 25 على الأقل فى حالة خطيرة، فيما أفاد حاكم منطقة ثيساليا، كوستاس أجوراستوس، لإذاعة "إى آر تي" الحكومية، إن جميع الناجين قد تم إنقاذهم من تحت الحطام، وأن خدمات الطوارئ تبحث الآن فقط عن القتلى.
وأضاف مسؤولون حكوميون فى اليونان أنه تم الاتصال بالجيش للمساعدة فى الإنقاذ وأن مستشفيين إضافيين فى مدينة لاريسا القريبة تم وضعهما فى خدمة الطوارئ.
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