العالم اليوم - عدد قتلى الزلزال يتخطى 50 ألفا.. والهزات القوية تفزع الجميع

انتم الان تتابعون خبر عدد قتلى الزلزال يتخطى 50 ألفا.. والهزات القوية تفزع الجميع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 08:16 صباحاً - أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، الأربعاء، أن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

ومن المقرر أن يلقي أردوغان خطابا أمام النواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، مع التركيز على الزلزال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والانتخابات من المقرر إجراؤها بحلول يونيو وتشكل أكبر تحد سياسي يواجه أردوغان في فترة حكمه التي استمرت عقدين.

آثار الزلزال في تركيا