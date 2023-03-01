ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمود يعقوبو، إن تينوبو - حاكم لاجوس السابق الذى يبلغ من العمر 70 سنة- الذى يمثل حزب المؤتمر التقدمى الحاكم، حصل على ما يقرب من 8.8 مليون صوت من أصل 24 مليونًا وهو ما يمثل 36% من الأصوات.
كما حصل أيضًا على أكثر من 25 فى المائة من الأصوات فى أكثر من ثلثى ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية وفى أبوجا، وبذلك استوفى كلا المطلبين للفوز برئاسة نيجيريا.
ومن جهتها، تعهدت المعارضة، بما فى ذلك حملات كل من المرشح الخارجى بيتر أوبى ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، بالطعن فى النتائج، قائلة إنه ينبغى إجراء انتخابات جديدة تحت قيادة رئيس جديد للانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.