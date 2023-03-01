رسميا.. بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مفوضية الانتخابات فى نيجيريا، أعلنت فى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فوز مرشح الحزب الحاكم فى البلاد بولا تينوبو، بالانتخابات الرئاسية التى جرت مطلع الأسبوع، ليخلق الرئيس السابق محمد بخارى.





ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمود يعقوبو، إن تينوبو - حاكم لاجوس السابق الذى يبلغ من العمر 70 سنة- الذى يمثل حزب المؤتمر التقدمى الحاكم، حصل على ما يقرب من 8.8 مليون صوت من أصل 24 مليونًا وهو ما يمثل 36% من الأصوات.

كما حصل أيضًا على أكثر من 25 فى المائة من الأصوات فى أكثر من ثلثى ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية وفى أبوجا، وبذلك استوفى كلا المطلبين للفوز برئاسة نيجيريا.

ومن جهتها، تعهدت المعارضة، بما فى ذلك حملات كل من المرشح الخارجى بيتر أوبى ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، بالطعن فى النتائج، قائلة إنه ينبغى إجراء انتخابات جديدة تحت قيادة رئيس جديد للانتخابات.