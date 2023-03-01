بسبب كورونا.. مطلب لـ واشنطن من حكومة بكين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية تأتى تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الصين، وسط تدقيق متجدد بشأن سبب تفشى المرض.

وقال بيرنز فى تصريحات خلال حدث الأمن الدولى والتجارة والمنصة الاقتصادية بغرفة التجارة الأمريكية: "نحن أكبر اقتصادين، نحن أقوى دولتين فى العالم، يجب أن نكون قادرين على العمل مع بعضنا البعض.. إذا كنا سنقوم بشيء لتقوية منظمة الصحة العالمية، فسنضطر إلى دفع الصين لتكون أكثر نشاطًا فيها، وبالطبع، أن تكون أكثر صدقًا بشأن ما حدث قبل ثلاث سنوات فى ووهان مع الأصل لأزمة كوفيد 19".

وتأتى تصريحات السفير الأمريكى لدى الصين وسط أنباء تفيد بأن وزارة الطاقة الأمريكية حددت "بثقة منخفضة" أن جائحة كوفيد 19 جاء من تسرب معمل فى الصين، على عكس انتقال العدوى الطبيعى أو نظرية أخرى.