جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسى، أمس الثلاثاء، فى بيان نُشر على الموقع الإلكترونى للوكالة.
وقال البيان إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين فى المحطة منذ أوائل يناير أفادوا بأنه سمع دوى 20 انفجارا على ما يبدو بالقرب من المحطة التى تقع على خط المواجهة.
وأضاف البيان أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك تواجد أمنى متزايد فى الموقع.
ونقل البيان قول جروسى: "هذا اتجاه مقلق يظهر مدى إلحاح وأهمية إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية".
وأكد أنه يواصل جهوده الدبلوماسية بهدف التوصل لأسرع اتفاق، مؤكدا أنه يواصل جهوده الدبلوماسية للاتفاق على المنطقة وتنفيذها فى أسرع وقت ممكن.
كما أعرب جروسى عن قلقه من استمرار التأخير فى تناوب فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود حاليًا فى موقع أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، والذى كان من المفترض أن يحل محله فريق جديد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها جراء قصف بقرب محطة زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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