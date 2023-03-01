العالم اليوم - حماقة طيار تستدعي مناورة آخر.. نجا من مأزق خطير في الجو

انتم الان تتابعون خبر حماقة طيار تستدعي مناورة آخر.. نجا من مأزق خطير في الجو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 07:19 صباحاً - تمكن أحد طياري شركة "جيت بلو"، أن ينقذ طائرته من التحطم، بعدما فوجئ بأخرى تقلع دون حصولها على أوامر الإقلاع بمطار "لوغان" في مدينة بوسطن الأميركية.

واضطر الطيار للمناورة في الجو والصعود مجددا، بعد إقلاع طائرة تتبع لشركة "ليرجيت" على الرغم من قيام غرفة المراقبة بتوجيهها للانتظار حتى تهبط طائرة "جيت بلو".

الحادث الذي كادت تكون نتائجه كارثية، هو الأحدث في سلسلة مقلقة من الحوادث المتعلقة بالطائرات التجارية.

ودفعت الحوادث مدير إدارة الطيران الفيدرالية، بيلي نولين، إلى تشكيل فريق من الخبراء لمراجعة سلامة شركات الطيران.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن مراقبا جويا أصدر تعليماته لقائد طائرة "ليرجيت" بالانتظار على المدرج بينما تهبط طائرة "جيت بلو"، إلا أنه بدأ الإقلاع في وقت حرج، ما دفع طيار "جيت بلو" للصعود مجددا خوفا من التصادم".

وقالت "جيت بلو" في بيان لها: "الإثنين، هبطت رحلة جيت بلو 206 بسلام في بوسطن بعد أن تلقى الطيار تعليمات للقيام بجولة إضافية بالجو من قبل مراقبي الحركة الجوية، السلامة هي الأولوية الأولى للشركة ويتم تدريب أطقمنا على هذه المواقف".