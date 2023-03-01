وخلال لقائه إيجر فى مقر الصليب الأحمر الدولى بمدينة جنيف السويسرية، على هامش أعمال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان فى دورته الـ 52، أشار المالكى، إلى استشهاد 63 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين منذ بداية هذا العام فقط، معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء، لافتا إلى جملة من الانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، من اعتقال تعسفى وترحيل قسرى وهدم للمنازل، واستهداف الصحفيين والأطباء ومنع وصول المصابين إلى المستشفيات، فى صورة متكررة واستمرار للنكبة وما حدث منذ عام 1948، وحرق المنازل، والمواطنين.
وشدد المالكى على الحاجة للتدخل الدولى السريع وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطينى، مشيرا إلى الموقف الأمريكى من إرهاب المستوطنين فى حوارة، وضرورة محاسبة المجرمين، وتعويض المتضررين.
كما تطرق إلى ما يُعانيه الأسرى فى معتقلات الاحتلال، وإجراءات المتطرف إيتمار بن جفير، والقوانين الإسرائيلية العنصرية، بما فيها قانون إعدام الأسرى.
وشدد المالكى على أن ما يشجّع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعى، هو عدم اتخاذ المجتمع الدولى لخطوات فاعلة لمساءلتها ومحاسبتها، مشيرا إلى أهمية دور الصليب الأحمر الدولى فى التأكيد على القانون الدولى الإنسانى.
وقال "نتوقع من الصليب الأحمر الدولى أن يقوم بما يتوجب عليه القيام به، بالتعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، لوقف الاعتداءات، بما فيها ضد الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدا أن الصليب الأحمر الدولى هو الصوت الأخلاقى لحماية الشعوب والحفاظ على حياتها ومقدراتها وكرامتها، داعيا رئيسة الصليب الأحمر الدولى لزيارة فلسطين.
بدورها، لفتت إيجر إلى دور الصليب الأحمر الدولى فى تقديم المساعدة للشعب الفلسطينى، مؤكدةً أن أولويتهم تتمثل بضرورة احترام الدول للقانون الدولى الإنسانى، وأنهم يتابعون عن كثب الأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومستمرون فى ولايتهم وأعمالهم، بما فيها ما يخص الأسرى والزيارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية فلسطين يعدد جرائم الاحتلال أمام رئيسة الصليب الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.