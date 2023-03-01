وزير خارجية فلسطين يعدد جرائم الاحتلال أمام رئيسة الصليب الأحمر

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أمس الثلاثاء، لرئيسة الصليب الأحمر الدولى، ميريانا سبولياريتش إيجر، الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنوه، بحق الشعب الفلسطينى.





وخلال لقائه إيجر فى مقر الصليب الأحمر الدولى بمدينة جنيف السويسرية، على هامش أعمال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان فى دورته الـ 52، أشار المالكى، إلى استشهاد 63 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين منذ بداية هذا العام فقط، معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء، لافتا إلى جملة من الانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، من اعتقال تعسفى وترحيل قسرى وهدم للمنازل، واستهداف الصحفيين والأطباء ومنع وصول المصابين إلى المستشفيات، فى صورة متكررة واستمرار للنكبة وما حدث منذ عام 1948، وحرق المنازل، والمواطنين.

وشدد المالكى على الحاجة للتدخل الدولى السريع وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطينى، مشيرا إلى الموقف الأمريكى من إرهاب المستوطنين فى حوارة، وضرورة محاسبة المجرمين، وتعويض المتضررين.

كما تطرق إلى ما يُعانيه الأسرى فى معتقلات الاحتلال، وإجراءات المتطرف إيتمار بن جفير، والقوانين الإسرائيلية العنصرية، بما فيها قانون إعدام الأسرى.

وشدد المالكى على أن ما يشجّع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعى، هو عدم اتخاذ المجتمع الدولى لخطوات فاعلة لمساءلتها ومحاسبتها، مشيرا إلى أهمية دور الصليب الأحمر الدولى فى التأكيد على القانون الدولى الإنسانى.

وقال "نتوقع من الصليب الأحمر الدولى أن يقوم بما يتوجب عليه القيام به، بالتعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، لوقف الاعتداءات، بما فيها ضد الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدا أن الصليب الأحمر الدولى هو الصوت الأخلاقى لحماية الشعوب والحفاظ على حياتها ومقدراتها وكرامتها، داعيا رئيسة الصليب الأحمر الدولى لزيارة فلسطين.

بدورها، لفتت إيجر إلى دور الصليب الأحمر الدولى فى تقديم المساعدة للشعب الفلسطينى، مؤكدةً أن أولويتهم تتمثل بضرورة احترام الدول للقانون الدولى الإنسانى، وأنهم يتابعون عن كثب الأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومستمرون فى ولايتهم وأعمالهم، بما فيها ما يخص الأسرى والزيارات.