أوكرانيا: القوات الروسية قصفت هذه المدينة دون السيطرة عليها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، قال القائد بالجيش الأوكرانى، الكولونيل يورى ماديار، إن القوات الروسية كانت تقاتل بشراسة، وتقصف بكل ما لديها، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دون القدرة على السيطرة على المدينة.
وأشار إلى أن قوات روسيا تسعى إلى قطع مدخل باخموت وإخضاع الطريق المعروف باسم طريق الحياة تحت سيطرتها.
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