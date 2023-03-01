سيناتور أمريكى ينتقد قرار إدارة بايدن بشان أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - انتقد السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، قرار الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، بحجب طائرات F-16 المقاتلة عن أوكرانيا، واصفًا إياه بأنه "مخيب للآمال بشكل لا يصدق".





وقال جراهام فى بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "بيان الرئيس بايدن الأخير بحجب مقاتلات F-16 عن أوكرانيا على المدى القصير، بناءً على نصيحة من وزارة الدفاع الأمريكية، هو أمر مخيب للآمال للغاية".

وصرح بايدن فى وقت سابق من الأسبوع الجارى أنه يستبعد طائرات F-16 فى الوقت الحالى، قائلاً إن أوكرانيا "لا تحتاج إلى طائرات F-16 الآن".

ودافع مستشار الأمن القومى لبايدن، جيك سوليفان، مرارًا وتكرارًا عن قرار الرئيس فى الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الطائرات المقاتلة "ليست القدرة الرئيسية" التى تحتاجها كييف لهجومها المضاد القادم.

ومع تجاوز العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا عتبة عام واحد يوم الجمعة، يواجه بايدن ضغوطًا متزايدة من المسؤولين الأوكرانيين والمشرعين الأمريكيين للامتثال لطلب الطائرات المقاتلة.