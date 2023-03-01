تصادم قطارين فى اليونان وإصابة عشرات الركاب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، قالت السلطات فى شمال اليونان إنها تساعد عشرات الركاب المصابين فى تصادم القطارين وخروجهما عن مسارهما.

زأوضحت الشرطة إن التصادم بين قطار شحن وقطار ركاب قادم وقع بالقرب من "تيمبى"، على بعد نحو 380 كيلومترا شمال العاصمة "أثينا"، وأسفر عن خروج عدد من عربات القطارات عن القضبان، واشتعال النيران فى ثلاث سيارات على الأقل من السيارات التى خرجت عن القضبان.

وتم إرسال سيارات من خدمات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث من عدة بلدات مجاورة للمساعدة فى نقل الركاب المصابين وتحرير الآخرين المحاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون حكوميون إنه تم الاتصال بالجيش للمساعدة فى الإنقاذ وأن مستشفيين إضافيين فى مدينة لاريسا القريبة تم وضعهما فى خدمة الطوارئ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك مخاوف من وفاة ستة أشخاص على الأقل حتى الآن.