العالم اليوم - بأدوات بسيطة.. فيديو لهروب زعيم مافيا من سجن شديد الحراسة

انتم الان تتابعون خبر بأدوات بسيطة.. فيديو لهروب زعيم مافيا من سجن شديد الحراسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 04:19 صباحاً - تمكن أحد زعماء المافيا من الهروب من سجن في جزيرة سردينيا الإيطالية مستخدما طريقة بدائية.

وفرّ ماركو رادوانو المعروف باسم "بالوني"، صباح يوم السبت، من سجن "بادوي كاروس" شديد الحراسة، الواقع في شرقي الجزيرة.

واشترى الرجل البالغ من العمر 39 عاما بطريقة ما مفتاحا لفناء السجن، ثم اندفع إلى أسفل الجدار الخارجي مستخدما عدة ملاءات سرير، معقودة مع بعضها البعض.

وأظهر مقطع فيديو هروب رادوانو الذي اكتشف لاحقا من قبل الحراس بعد مرور ساعتين، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وحمّل المسؤول عن السجن، السلطات الإيطالية المسؤولية عن هروب رادوانو، نظرا للنقص الكبير في أعداد المسؤولين عن الأمن.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إطلاق سراح رادوانو في عام 2046 بعد إنهائه الأحكام الصادرة بحقه.