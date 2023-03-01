الإمارات تبحث الاستعدادات لـ استضافة «COP28»

جدة - نرمين السيد - بحثت اللجنة الوطنية العليا بدولة الإمارات للإشراف على أعمال التحضير للدورة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28"، آخر استعدادات البلاد لاستضافة المؤتمر العالمى.





وفى كلمته خلال الاجتماع الثامن للجنة المعنية بمؤتمر "كوب 28"، شدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الفرق والجهات المحلية والاتحادية المشاركة فى الإعداد لاجتماعات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف، وحشد كافة مقومات النجاح اللازمة لتقديم حدث استثنائى يليق بمكانة الإمارات ويعزّز دورها المحورى فى إنجاح أهداف هذا الحوار العالمى.

من جانبها، أكدت مريم بنت محمد المهيرى وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية، التزام بلادها بالعمل المناخى الذى يتماشى مع إعلان 2023 "عام الاستدامة" فى دولة الإمارات، ورؤية مؤتمر الأطراف "COP28" لتحقيق تقدم جذرى ونقلة نوعية فى العمل المناخى.

وكذلك ناقش الاجتماع جميع الاستعدادات اللوجستية الهادفة إلى إتاحة تجربة سلسة لجميع أعضاء الوفود والزوار، من خلال تسهيل إمكانية الوصول إلى المؤتمر، وتهيئة الفرص لكل المجموعات للمشاركة فى المناقشات والأنشطة المختلفة خلال فعالياته.

وتضم اللجنة الوطنية العليا فى عضويتها وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات والمجالات على كافة المستويات، لضمان التحضير المثالى لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ.