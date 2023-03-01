موسكو توجه اتهاما لعدد من أعضاء مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، إنه "خلال الأسبوعين بعد المأساة لم يتسن إرسال أى قافلة مساعدات إنسانية عبر خط التماس بسبب العرقلة السافرة من جانب إرهابيى "هيئة تحرير الشام"، على الرغم من أنه نظرا للوضع الميدانى والإمكانيات اللوجستية والبنية التحتية للنقل، يعتبر نقل المساعدات الإنسانية من دمشق إلى شمال غربى سوريا أمرا مطلوبا للغاية".

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