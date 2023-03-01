العالم اليوم - "الشيخ عتيد".. تفاصيل خطة لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة

انتم الان تتابعون خبر "الشيخ عتيد".. تفاصيل خطة لاغتيال صدام حسين انتهت بكارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 12:22 صباحاً - كشف مسلسل وثائقي على القناة 13 الإسرائيلية، تفاصيل تتعلق بخطة اغتيال فاشلة، استهدفت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ويعود قرار اغتيال صدام حسين إلى رئيس الأركان آنذاك إيهود باراك، الذي أوعز لوحدة الاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة، الاستعداد لتنفيذ العملية.

ووضعت الخطة في نوفمبر 1992 تحت اسم "الشيخ عتيد"، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل رئيس المخابرات العسكرية آنذاك أوري ساغي، بالإضافة إلى قائد وحدة النخبة التي ستنفذ العملية، دورون أفيتال.

وجاء اعتراض المسؤولين الإسرائيليين انطلاقا من كون فرص نجاح عملية الاغتيال ضئيلة، هذا إلى جانب المخاطر الكبيرة التي قد تهدد حياة الجنود.

تفاصيل عملية الاغتيال