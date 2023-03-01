العالم اليوم - بقرار من بوتين.. منع المسؤولين من استخدام كلمات أجنبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 12:22 صباحاً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على قانون معدل بشأن الاستخدام الرسمي للغة الروسية يحظر على مسؤولي الحكومة استخدام معظم المفردات الأجنبية في أثناء العمل.

وتهدف التعديلات، التي أُدخلت على قانون صدر عام 2005، إلى حماية ودعم مكانة اللغة الروسية، وفقا لنص نُشر على موقع الحكومة على الإنترنت. وجاء في النص: مع استخدام الروسية كلغة رسمية في روسيا الاتحادية، غير مسموح باستخدام مفردات وتعبيرات لا تتوافق مع معايير اللغة الروسية الحديثة.

يستثنى من ذلك الكلمات الأجنبية التي ليس لها مرادفات مستخدمة على نطاق واسع في اللغة الروسية.

سيتم نشر قائمة بشكل منفصل بالكلمات الأجنبية التي لا يزال من الممكن استخدامها.

لم تشر التعديلات إلى أي عقوبات على من لا يلتزم بالقانون المعدل.

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