تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة نيو ستارت يدخل حيز التنفيذ

جدة - نرمين السيد - وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قانون تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والمعروفة باسم"ستارت-3"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد النشر على الموقع الرسمى. وبموجب القانون سيتعين على الرئيس، فى حال رغبت روسيا استئناف مشاركتها فى المعاهدة مرة أخرى، أن يتخذ القرار بنفسه. وأعلن الرئيس الروسى، قبل أسبوع، فى خطاب أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق العمل بمعاهدة "نيو ستارت". واعتبر بوتين مطالبات حلف شمال الأطلسى لموسكو بإتاحة إطلاع الولايات المتحدة على قوات الردع النووية الروسية، بموجب معاهدة ستارت "مسرح عبث".

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