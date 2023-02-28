البنتاجون: الأزمة الأوكرانية لن تحل قبل سنتين أو ثلاث سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب الوزير خلال جلسة الاستماع فى الكونجرس الأمريكى: "لا نعرف كيف سيتطور النزاع. وهو قد ينتهى بعد ستة أشهر، أو بعد سنتين أو ثلاث".
وأضاف كال أنه يأمل باستمرار دعم الكونجرس فى ما يخص تمويل المساعدات لأوكرانيا، حتى فى ظل التقييمات الراهنة لفترة النزاع المحتملة.
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