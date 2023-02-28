الرئيس الروسى يوقع قانونا يعلق مشاركة بلاده فى معاهدة «ستارت 3»

جدة - نرمين السيد - وذكرت أن القانون نص على تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة، حول التدابير المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة فى مدينة براغ فى 8 أبريل 2010".

يذكر أن بوتين، أعلن الثلاثاء الماضى فى خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق بلاده التزامها بمعاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعى أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها فى معاهدة "ستارت".