تينوبو يتقدم فى انتخابات الرئاسة النيجيرية بفارق كبير

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرته "رويترز" للنتائج الأولية فى انتخابات الرئاسة النيجيرية اليوم الثلاثاء، تقدم بولا تينوبو مرشح حزب المؤتمر التقدمى الحاكم، بفارق كبير فى الانتخابات التى جرت مطلع الأسبوع.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" شمل الإحصاء جميع الولايات البالغ عددها 36 ولاية والعاصمة الاتحادية أبوجا. وحصل تينوبو على نحو 35% من أصوات الناخبين، تلاه أتيكو أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطى المعارض الرئيسى الذى نال 30%.

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