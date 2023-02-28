هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تهز مدينة قيصري وسط تركيا

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تهز مدينة قيصري وسط تركياوقعت هزة أرضية بلغت شدتها 4.4 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الثلاثاء، مدينة قيصري وسط تركيا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" قولها: إن " الهزة ضربت منطقة اينجه صو في ولاية قيصري وسط البلاد وكانت على عمق سبعة كيلومترات.. دون إعطاء المزيد من التفاصيل .

وفي السادس من فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة 44218 شخصاً، معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى إلحاق دمار هائل بالممتلكات.