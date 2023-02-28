50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في تركيا وسورياتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة الـ 50 ألف قتيل، بعد ارتفاع إجمالي القتلى في سوريا بناء على إحصاءات وثّقتها جهات عدة.

وبحسب وسائل الإعلام السورية، بلغ عدد القتلى في سوريا وحدها 5951 شخصاً، في حصيلة شبه نهائية.

في الوقت ذاته أحصت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد" مقتل 44,374 شخصاً، ما يرفع حصيلة البلدين إلى 50,325 شخصاً.

وكانت حصيلة غير نهائية في سوريا قد أفادت عن أكثر من 3600 قتيل.

وألحق الزلزال دماراً هائلاً في مناطق واسعة من محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس ليضاعف مآسي شعب يعاني منذ نحو 12 عاماً من جرّاء الحرب والعقوبات المفروضة على سوريا.