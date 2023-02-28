البيت الأبيض يأمر موظفيه بحذف ”تيك توك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 08:23 مساءً - كشفت سعاد ياي شين كاتبة صينية، السبب وراء قرار البيت الأبيض بإعطاء مُهلة لموظفيه لحذف تطبيق "تيك توك".

وخلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أوضحت "شين"، أن الشركة الصينية التي تمتلك تطبيق "تيك توك"، نفت الاتهامات المتعلقة بالتجسس أو تهديد أمن المعلومات والبيانات الشخصية للمستخدمين.

وأضافت الكاتبة الصينية أن الحكومة الكندية هى الأخرى وجهت اتهامات لتطبيق "تيك توك"، وقالت إنه يُهدد أمن البيانات لبلادها والأجهزة الحكومية لكنها أوضحت أنها ليس لديها أي أساس أو دليل للتأكد من ذلك.

وأشارت إلى أن الحظر الكندي للتطبيق جاء بعد مرور شهر على إعلان أمريكا لقرارات مثل هذه، مؤكدة أن الحكومة الكندية عليها توجيه الاتهامات للشركة الصينية والتحدث مع مسؤوليها لإيجاد حلول مناسبة.

ونوهت إلى أن هناك أهدافا سياسية وراء حظر التطبيق في هذه البلدان، مشيرة إلى أن الأجهزة الحكومية عليها السعي لحل المشكلة بشكل أفضل.