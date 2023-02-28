وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من استمرار البناء الاستيطاني بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 08:23 مساءً - حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين ومن ضمنها استمرار البناء الاسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية .

ونددت الوزيرة الألمانية خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، بإرهاب المستوطنين في حوارة أمس الأول، وقالت إن " تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة ، فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف"، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.

وعبرت بيربوك، عن قلقها من مشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأول الأحد.