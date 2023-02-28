اتهامات بين روسيا وأمريكا باستخدام مواد سامة فى الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكرانى، من كييف، إن موسكو اتهمت واشنطن بإرسال مواد كيميائية سامة إلى مدينة كراماتورسك الخاضعة لسيطرة كييف، يوم 10 فبراير الماضى.





وأضاف أبو الرب فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تعتقد أن بأوكرانيا مختبرات لتجارب غير قانونية وغير معتبرة، إلا أن أوكرانيا تنفى هذه الادعاءات وأنها لم تستخدم أى أسلحة محرمة دولية. موضحًا أن قوات فاجنر عقّدت القتال فى ميادين الجبهة الشرقية، حسبما أعلنت أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين روسيا وأمريكا بالتحضير لاستخدام مواد سامة فى مناطق عمليات الحرب الأوكرانية. وأشار إلى أن روسيا تقول إن معاملها ستحدد البلد الذى أنتج المواد السامة وستعاقب مستخدميها فى أرض المعركة.

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