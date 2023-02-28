محكمة باكستانية تأمر باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:26 مساءً - أمرت محكمة باكستانية، قبل قليل، باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبا عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

يذكر أن البرلمان الباكستاني عزل عمران خان من السلطة عبر التصويت على حجب الثقة عن حكومته، وبذلك، فإن إنهاء حكم خان لم يكن مثل سابقيه، حيث يعد أول رئيس وزراء في باكستان يعزل من منصبه بحجب الثقة.

ومع وجوده في المعارضة، أعلنت مفوضية الانتخابات فوزه في انتخابات تشريعية فرعية شمال غرب البلاد.