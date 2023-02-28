العالم اليوم - المغرب يسدل الستار على حالة الطوارئ الصحية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:19 مساءً - أنهى المغرب عمليا سريان حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد منذ ثلاثة أعوام للتصدي لوباء كوفيد-19، بحيث ينتهي أجل آخر تمديد لها يوم الثلاثاء.

كانت الحكومة المغربية تمدد نهاية كل شهر منذ مارس 2020، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.

وتراجع انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة في المغرب حيث بلغ أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وفق وزارة الصحة المغربية.

في سياق متصل أعلن المكتب الوطني للمطارات، ليل الاثنين، إعفاء المسافرين الوافدين إلى المغرب من إبراز "البطاقة الصحية"، التي تتضمن معلومات خاصة مرتبطة بالوباء.

وأصاب وباء كوفيد-19 منذ العام 2020 نحو 1,3 مليون مغربي، وفق الأرقام الرسمية، فيما تلقى أكثر من 23,4 مليون شخص الجرعة الثانية للقاح، ونحو سبعة ملايين الجرعة الثالثة.