زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات التركية عن مقتل شخص وإصابة 69 آخرين، وانهيار عدد من المبانى جراء الزلزال الذى ضرب ملاطية جنوب البلاد أمس الاثنين.
وتسبب الزلزال الذى هز مدينة ملاطية وبلغت قوته 5.7 درجة بمقياس ريختر، فى انهيار 22 مبنى.
وعدّل المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل قوة الزلزال، الذى وقع الاثنين فى شرق تركيا، من 5.7 إلى 5.2 درجة.
وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أن قدّر عمقه فى البداية عند 10 كيلومترات.
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