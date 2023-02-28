موسكو: اعتراض مسيرتين أوكرانيتين جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الدفاع ـ بأن "المسيرتين فقدتا السيطرة وانحرفتا عن مسارهما بعد اعتراضها من قبل وحدات الحرب الإلكترونية"، مشيرة إلى أن إحدى المسيرتين سقطت فى أحد الحقول، والأخرى انحرفت عن مسارها الذى كان يستهدف البنية التحتية المدنية.
من جانبه، أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، سقوط طائرة مسيرة بالقرب من مدينة كولومنا الواقعة جنوب شرقى العاصمة الروسية، مرجحا فى الوقت نفسه أنها كانت تستهدف إحدى منشآت البنية التحتية المدنية فى البلاد.
وأكد فوروبيوف عدم وقوع أى أضرار أو إصابات تذكر جراء هذا الحادث، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قام بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التى تقف وراء هذا الهجوم.
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