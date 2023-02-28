القاهرة الإخبارية.. بوتين: نجحنا فى حماية حدودنا وأمننا القومى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها عقب لقائه قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات الروسية، نقلتها القاهرة الإخبارية، إن روسيا ستعمل على تعزيز حماية الأمن السيبرانى والمعلوماتى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "بوتين" أن روسيا نجحت فى حماية حدودها الداخلية وأمنها القومى، مُؤكدًا على ضرورة زيادة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الروسية كافة، وحماية الأمن القومى بكل الوسائل الممكنة. يُذكر أن الكرملين قد أعلن فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن روسيا مُستعدة للدخول فى مفاوضات لإنهاء الصراع فى أوكرانيا، لكن "الواقع" الجديد على الأرض لا يمكن تجاهله. وقال دميترى بيسكوف، المُتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن روسيا لن تتخلى أبدًا عن أربع مناطق أوكرانية، أعلنت موسكو ضمها العام الماضى، عقب استفتاءات انتقدتها كييف والدول الغربية بوصفها صورية، وليس لها أساس قانونى.

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