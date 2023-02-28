لافروف: الدول العربية اتخذت موقفا متوازنا تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية بالرغم من مواجهتها لضغوط قوية من الغرب، إلا أنها اتخذت موقفا متوازنا بشأن الوضع فى أوكرانيا.





وأضاف لافروف، فى كلمة ألقاها نيابة عنه ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الرئاسى الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا أمام مؤتمر الشرق الأوسط لنادى فالداى الدولى للحوار: "نعلن بارتياح أنه على الرغم من الضغوط غير المسبوقة من الغرب الجماعى بقيادة الولايات المتحدة، فإن أصدقاءنا العرب اتخذوا موقفا متوازنا بشأن الوضع فى أوكرانيا وحولها، حيث يسترشدون فى المقام الأول بمصالحهم الوطنية الأساسية". وتابع لافروف، أن "تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل أولوية لسياسة روسيا الخارجية، وأن تعزيز الحوار القائم على الثقة والتعاون المتنوع متبادل المنفعة مع كل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن الجمعيات المتعددة الأطراف العاملة فى منطقة الشرق الأوسط، هى من بين الأولويات الاستراتيجية غير المشروطة لسياسة روسيا الخارجية". وقال: "الدبلوماسية الروسية ستواصل العمل لجعل الشرق الأوسط منطقة أمن واستقرار وازدهار، وسنواصل المساعدة فى التغلب على حالات الأزمات، والمشاركة فى إعادة الإعمار بعد الصراع فى البلدان المتضررة".

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