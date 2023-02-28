إصابة شخصين فى إطلاق نار بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار مُتحدث باسم الشرطة إن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من مدرسة مارتينوسشول الابتدائية، لكن لا علاقة له بالمدرسة.
وذكرت "بيلد" على موقعها الإلكترونى اليوم، أن إطلاقًا للنار وقع بالقرب من مدرسة ابتدائية فى بلدة برامش بشمال غرب ألمانيا، مُشيرة إلى أن إطلاق النار أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة.
وأفادت بأن الشهود الذين شاهدوا الحادث أبلغوا الشرطة فى حوالى الساعة 7.30 صباحًا بوقوع إطلاق نار.
وأكدت أن الشرطة ألقت القبض على مُطلق النار بعد ذلك بوقت قصير.
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