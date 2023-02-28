جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن حاكم مقاطعة ضواحى موسكو أعلن، منذ قليل، سقوط وتحطم طائر مسيرة بضواحى موسكو، وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، وأنه لا يوجد أى تهديد على حياة المدنيين.





وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "الأجهزة الأمنية وتحديدا أجهزة الاستخبارات الروسية تجرى تحقيقات لكشف ملابسات سقوط هذه الطائرة، وحتى الآن لا توجد معلومات عن مصدر الطائرة ومن أطلقها". وعن اجتماع بوتين، اليوم، مع قيادات الأمن الفيدرالى الروسى، أوضح أنه لم يعقد بوتين اجتماعه مع جهاز الاستخبارات الروسي، ومن المفترض حسبما أعلن الكرملين أن يلتقى الرئيس بوتين قادة الاستخبارات الروسية، اليوم، ولكن توقيت اللقاء لم يعلن بعد، وحسبما أشار الكرملين فإن الرئيس سيتناول الملفات الأمنية التى حدثت العام الماضي، وكذلك مسار العملية العسكرية، ومن المفترض أن يتناول الوضع الأمنى فى أراضى المقاطعات الأربعة، وأراضى القرم، وهى مناطق تشهد أحداثا أمنية مختلفة فى الفترة الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: تحطم الطائرة المسيرة لم يسفر عن ضحايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.