بلينكن: لا يمكن تطبيق بعض العقوبات على روسيا جملة واحدة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن "بعض العقوبات على روسيا لا يمكن تطبيقها جملة واحدة"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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