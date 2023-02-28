العالم اليوم - جائزة الأفضل.. ريفالدو يتحدث عن "مفاجأة" ميسي

انتم الان تتابعون خبر جائزة الأفضل.. ريفالدو يتحدث عن "مفاجأة" ميسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 03:22 مساءً - كشف البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأسبق والمتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 1999، أنه كان يتوقع فوز الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الاسباني بجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب كرة قدم في العالم 2022 .

وفي تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن حفل جوائز "ذا بيست" الذي أقيم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، قال: " كانت التوقعات تشير إلى أن بنزيمة هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2022، بناء على ما قدمه من مستويات كبيرة مع فريقه ريال مدريد، وقيادة ناديه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة الى تتويجه لجائزة "الكرة الذهبية “، إلا أن الجائزة ذهبت للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان ".

وعن إمكانية اعتبار ذلك بمثابة المفاجأة، أجاب ريفالدو المتوج بلقب كأس العالم 1994 مع منتخب السامبا: " الواضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رجح كفة كأس العالم 2022، خاصة وأن ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بالمونديال مع في نهاية العام الماضي، بينما لم يشارك الفرنسي كريم بنزيمة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم".

وأضاف أن ميسي يستحق بدوره الجائزة لأنه حيث قدم مستويات كبيرة في المونديال رغم بلوغه الـ 36 عاماً.

وبخصوص أسباب رفضه تعيين مدرب من خارج البرازيل لتدريب منتخب السامبا خلفا لتيتي الذي رحل مع نهاية مشاركة راقصي السامبا في كأس العالم 2022، أجاب ريفالدو الذي خاض 74 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 35 هدفا:" هناك تقاليد خاصة في الكرة البرازيلية لا يفهما إلا المدرب البرازيلي الذي يعرف أجواء اللعبة وعقليات اللاعبين، كما أن منتخب السامبا توج خمس مرات بلقب كأس العالم تحت قيادة مدربين برازيليين، وهذا ما يجعلني أفضل بقوة تعيين مدرب برازيلي بدلا من مدرب أوروبي في المرحلة المقبلة ".

ويتواجد البرازيلي ريفالدو نجم نادي برشلونة الاسباني سابقا في دبي من أجل المشاركة في المباراة الخيرية المقررة بين فريق نجوم كأس العالم السابقين، وفريق نجوم آسيا والإمارات السابقين، التي يخصص ريعها لصالح أصحاب الهمم في قارة آسيا.