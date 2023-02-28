العالم اليوم - وفد قيادة حرس الحدود الإيرانية يصل إلى الإمارات

انتم الان تتابعون خبر وفد قيادة حرس الحدود الإيرانية يصل إلى الإمارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 03:22 مساءً - ضمن الزيارات الدورية المتبادلة بين قيادة الحرس الوطني، ممثلة في مجموعة حرس السواحل بدولة الإمارات، وقيادة حرس الحدود في إيران، وصل مساء الإثنين إلى الإمارات، الوفد الإيراني، لحضور الاجتماع السابع والمجدول مع نظيره الإماراتي، الثلاثاء.

وسيبحث الجانبان خلال الاجتماع، سبل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود البحرية، والتسلل، والتهريب بكافة أنواعه، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وكذلك سيتناولان سبل التعاون في مجال البحث والإنقاذ، وتنظيم عملية الصيد البحري، خاصة الجائر، وحماية البيئة البحرية، بما يخدم مصالح البلدين.